Vitória sai na frente, mas não evita empate do Operário-PR pela Série B

Medindo forças pela 13ª rodada do Brasileirão Série B, Operário-PR e Vitória entraram em campo na noite desta sexta-feira (2), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná.

Com o resultado de 1 a 1, o Fantasma chegou aos 18 pontos somados, caindo para a 9ª colocação. Já o Leão também chegou ao mesmo número de pontos do rival, porém caindo para a 8ª posição.

O jogo

Mesmo jogando longe de seus domínios, o Vitória não intimidou-se e foi pra cima do Operário. Com isso, logo aos 2 minutos, Fernando Neto já deu um susto no adversário ao mandar na trave aproveitando um rebote dado pelo sistema defensivo do Leão.

No entanto, aos poucos, o time local foi melhorando no confronto. Em boas chegadas até meados dos 20 minutos, o Fantasma criou a primeira chance com Tomas Bastos, além de oferecer perigo ao goleiro Thiago Braga em jogadas aéreas.

Na sequência, confronto passou a ficar equilibrado até a reta final. Com o time paranaense ainda buscando seu tento, sendo a melhor chance com Lucas Batatinha finalizando com perigo, o Vitória não desanimou e, novamente com Fernando Neto, além de João Victor, acabaram fazendo o camisa 1 rival trabalhar, fechando a etapa inicial sem gols.

Com uma postura mais ofensiva no início do segundo tempo, o Vitória, logo aos 2 minutos mandou uma bola na trave com Júnior Viçosa. Aproveitando o momento, aos 8, Ewandro, após cruzamento de Thiago Carleto, mandou de cabeça para o fundo das redes. 1 a 0.

Atrás no marcador, o Operário partiu pra cima atrás do tento de igualdade. No entanto, o goleiro Ronaldo mostrava que estava em dia inspirado, fazendo defesas importantes nas finalizações de Batatinha e Marcelo.

Entretanto, esbarrando no sistema defensivo do Leão, Gerson Gusmão optou por promover algumas trocas em seu esquema tático. O treinador, por sua vez, colocou Pedro Ken e Julinho, conseguindo dar ânimo novo ao seu time.

Após as mudanças, o Fantasma ainda seguia melhor em campo. Apostando mais em descidas pelas laterais, Julinho, que havia entrado minutos antes, conseguiu oferecer perigo ao gol do camisa 1 do Vitória, porém finalizando para fora.

Com o duelo encaminhando-se para seus últimos momentos, Bruno Pivetti também optou por algumas substituições tentando segurar o resultado. Mas quem levou a melhor foi o Operário. Já nos acréscimos, aos 46 minutos, Jefinho tratou de deixar tudo igual no Germano Krüger, aproveitando cruzamento de Sávio para dar números finais ao jogo fechando o placar em 1 a 1.