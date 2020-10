Viúva de Chadwick Boseman entra na Justiça por herança do ‘Pantera Negra’ · .

Dois meses após a morte de Chadwick Boseman (1976-2020), a viúva do astro do filme Pantera Negra (2018) entrou na Justiça dos Estados Unidos para brigar pela herança dele. Taylor Simone Ledward abriu um processo na corte de Los Angeles para ser reconhecida como a herdeira do ator, que não deixou um testamento.

De acordo com documentos obtidos pelo site norte-americano The Blast, Taylor move uma ação para ter acesso ao patrimônio de Boseman avaliado em US$ 939 mil, valor equivalente a aproximadamente R$ 5,2 milhões. A fortuna leva em consideração apenas os imóveis do astro da Marvel, já que os dígitos em suas contas bancárias ainda não foram reveladas.

Segundo fontes próximas à família de Boseman, o ator acreditava em sua recuperação do câncer de cólon, e que por isso ele jamais cogitou fazer um testamento. Por conta da falta do documento, a cantora teve que entrar com uma ação de reconhecimento como herdeira dos bens e finanças deixadas pelo intérprete do Pantera Negra.

Chadwick Boseman e Taylor Simone Ledward ficaram noivos em outubro de 2019 e se casaram logo em seguida, quando a doença do ator já estava em estágio avançado. O casal, discreto, fez poucas aparições públicas, como no Screen Actors Guild Awards 2019 e em um jogo de basquete.

Boseman morreu no dia 28 de agosto de 2020, em Los Angeles. A morte do Pantera Negra pegou uma legião de fãs de surpresa por ele nunca ter divulgado que estava doente. O ator também esteve nos longas Capitão América: Guerra Civil (2016), Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019).