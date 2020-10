Vocalista dos Travessos, Rodriguinho desafina na Globo e decepciona internautas · .

O pagodeiro Rodriguinho, que voltou a assumir o posto de vocalista dos Travessos em comemoração aos 25 anos do grupo, decepcionou os fãs no Twitter nesta quinta-feira (8). Ele desafinou diversas vezes ao se apresentar em um clipe exibido no Encontro com Fátima Bernardes, da Globo, o que fez com que os admiradores achassem que ele não é mais o mesmo.

“O que aconteceu com a voz do Rodriguinho?”, perguntou a seguidora Millena. “Ele teve algo grave nas cordas vocais para ter mudado tanto assim?”, questionou Samira Oliveira. Já Rodrigo Oliveira usou uma foto de Macaulay Culkin com cara de espanto para ilustrar o momento em que acompanhava a apresentação do artista.

O cantor retomou temporariamente o comando do conjunto musical não só pelo aniversário de carreira na estrada, mas também para ambientar Uan, o atual vocalista. Novato, ele é primo mais novo de Rodriguinho e sempre teve vontade de entrar para o mundo da música.

“Chegou na melhor hora, já está mais maduro, consegue encarar essa responsa aí”, disse Rodriguinho, que deixou o grupo em 2004 para tocar a carreira solo.

O veterano organizou uma turnê de 10 a 12 shows para comemorar as bodas de prata do grupo, mas teve de adiar por conta da pandemia. Sendo assim, as apresentações ficarão apenas para 2021.

Confira algumas reações abaixo:

O que aconteceu com a voz do Rodriguinho???

— Milleninha ❤ (@Millena01606) October 8, 2020

O que aconteceu com a voz do Rodriguinho do Os travessos?? Ele teve algo grave nas cordas vocais pra ter mudado tanto assim?

— Samira Oliveira ▽▲ (@sami_oliveira) October 8, 2020