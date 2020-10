Você conhece eSports? Entenda por que os jogos eletrônicos competitivos estão em alta!

Os eSports – abreviação paras Electronic Sports – não são nada mais do que jogos eletrônicos jogados de forma competitiva por gamers de vários países, muitas vezes em competições de prêmios milionários e contratos de patrocínio de muitos dígitos. O que começou como uma maneira amadora de organizar competições de videogames famosos, em pouco mais de uma década passou a ser uma indústria enorme, que não só move muito dinheiro, como move mentes e corações em todas as partes da Terra.

Hoje você vai saber um pouquinho mais sobre como os esportes eletrônicos estão roubando a cena e se estabelecendo como uma nova indústria, ajudando também a impulsionar o mercado de apostas online, com as eSports apostas, por exemplo. Isso porque a grande maioria das casas de apostas atualmente tem seções inteiras dedicadas a competições de games.

Confira alguns dos principais eSports da atualidade:

CS:GO – Counter Strike: Global Offensive

Com mais de 10 anos nas costas, o CS é o campeão mundial no quesito jogadores ativos da Steam, chegando a picos de mais de 800 mil jogadores em suas fases mais populares. Ainda atualmente é um dos preferidos em todo o mundo, mas em particular no Brasil, com o jogo tendo sido parte da juventude de toda uma geração. O total de premiações oficiais já entregues por campeonatos de Counter Strike passa dos 100 milhões de dólares, em mais de 5 mil torneios.

Dota 2

O Dota 2 é conhecido por ocupar o posto de primeiríssimo lugar no quesito premiação. Já são quase 250 milhões de dólares acumulados em prêmios ao longo de pouco mais de 1.400 torneios – ou seja, uma média de premiação muito maior do que no CS:GO, desenvolvido pela mesma produtora, a Valve. No quesito apostas eSports, o Dota 2 também ocupa o posto dos mercados mais movimentados.

League of Legends

Conhecido como LoL, League of Legends é um jogo do mesmo estilo de Dota 2, chamado de MOBA – abreviação de Multiplayer Online Battle Arena. A ideia deste tipo de game é batalhar em equipes de vários jogadores, que utilizam poderes e habilidades especiais para destruir as torres inimigas, sendo este o principal objetivo do jogo. Por ser um game mais recente, é natural que a premiação total dos torneios de LoL seja relativamente menor aos jogos que apresentamos anteriormente… ainda assim, os mais de 80 milhões de dólares já distribuídos ao longo de quase 2500 torneios não representam pouca coisa no mercado de eSports.

Outros eSports de relevância

É claro que o mundo dos eSports não cabe em apenas um texto. Hoje em dia, podemos mencionar dezenas de games que organizam competições profissionais com premiações super generosas, e a tendência é que esse mercado se torne cada vez maior e mais relevante. Cada vez mais, os eSports são considerados, de fato, esportes da mente, já que são atividades que requerem um altíssimo desempenho no que se refere a habilidades genuínas, tais como reflexo, inteligência, pensamento lógico, trabalho em equipe, entre muitos outros fatores.

Alguns outros eSports que desenvolvem estas habilidades e que acabamos não mencionando no texto:

– Heroes of the storm: Lançado em 2015 pela Blizzard, Heroes of the Storm combina personagens de outros jogos do mesmo estúdio: Warcraft, Diablo e Starcraft.

– Starcraft II: Também da Blizzard, Starcraft II já completa mais de 10 anos de existência e segue sendo um dos maiores êxitos da empresa. Também se tornou um jogo de acesso grátis em 2017.

– World of Tanks: Apresentando tanques e veículos de guerra da Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, World of Tanks é uma mistura de simulador de tanques com um combate de arena multiplayer.

– Free Fire: O primeiro jogo de Battle Royale online que bombou para as telinhas dos celulares. Atualmente é um dos maiores sucessos entre os eSports, com o Brasil liderando o número de jogadores.

– FIFA: Dispensando apresentações, o mais clássico e querido jogo de futebol de todos os tempos também foi um dos primeiros jogos eletrônicos a se tornar, de fato, um esporte competitivo. Atualmente é um dos jogos mais disputados do cenário.