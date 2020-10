‘Você é minha mãe?’ · .

Guiomar (Claudia Netto) passará por uma saia justa ao se aproximar de Candinho (José Loreto) para investigar o passado sombrio de Dionísio (Sérgio Mamberti) em Flor do Caribe. Encucado com tantas perguntas, o neto de Veridiana (Laura Cardoso) vai chamar a madame na chincha. “Você é a minha mãe?”, questionará o rapaz na novela das seis.

A “múmia” voltou à Vila dos Ventos a fim de recuperar o amor do filho Alberto (Igor Rickili) e, de quebra, atormentar o sogro. A perua, contudo, vai ser rejeitada pelo empresário. “Suma da minha frente”, gritará o pai de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel).

Diante da frieza do herdeiro, a dondoca gastará as suas energias para seguir o rastro de sangue deixado pelo bisavô de Samuca (Vitor Figueiredo) nas cenas que serão exibidas a partir da próxima quinta (15).

Ela não perderá a oportunidade ao encontrar o personagem de José Loreto com sua cabra Ariana em uma praça. “Eu sou o Candinho, mas a senhora quem é?”, estranhará o irmão de Dadá (Renata Roberta) ao ser abordado pela desconhecida no folhetim de Walther Negrão.

“Cheguei há pouco tempo na cidade. Quer dizer, voltei para cá. Morava aqui há muito tempo, mas não vamos falar do passado. Vamos falar do presente. Você deve ter visto a minha chegada, não?”, devolverá a ricaça interpretada por Claudia Netto.

Claudia Netto como Guiomar em Flor do Caribe

Conversa cifrada

A conversa será interrompida pelos balidos de sua mascote. “A Ariana está dizendo que viu, mas não viu coisa nenhuma. Deixe de trololó”, ralhará o rapaz. “Eu acho que ela viu sim. Eu cheguei de helicóptero. Todo mundo viu ou, pelo menos, ouviu falar”, brincará Guiomar.

Os olhos de Candinho vão brilhar de encanto, uma vez que ele acredita piamente que a aeronave é um disco voador. “Então, a senhora veio do céu? Você é danada, Ariana, como que tu sabias? A senhora que é a minha mãe?”, disparará o “aluado”, cheio de esperança.

Guiomar negará veementemente. “Eu sou a avó, digo, parente do Samuca. Esse você lembra quem é, deu até um boneco para ele. Por que você perguntou se seu sou sua mãe?”, desconfiará a milionária.

“É que mainha sumiu no mundo quando eu era pequeno. Eu mais Lino [José Henrique Ligabue] e Dadá esperamos o dia dela voltar. E o meu pai? A senhora disse que eu morava aqui muito antes. Pode conhecer ele. Você sabe quem é?”, insistirá o jovem.

“Candinho, tem coisa que é melhor não saber”, desconversará ela para não entregar um dos segredos mais bem guardados pelo antagonista de Sérgio Mamberti na produção.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

