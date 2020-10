‘Você é surdo?’ · .

Alberto (Igor Rickli) pagará caro por fazer Samuca (Vitor Figueiredo) chorar em Flor do Caribe. Durante um telefonema, o herdeiro dos Albuquerque perderá a cabeça e gritará com o menino ao descobrir que ele estará na companhia de Cassiano (Henri Castelli). Revoltado, o piloto pegará o celular para dizer umas verdades na cara do rival na novela dos seis.

O neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) viajará para a Guatemala a fim de firmar um pacto com dom Rafael (César Troncoso) nas cenas que serão exibidas a partir da próxima quarta (14). Os vilões vão se unir para colocar o protagonista de Henri Castelli atrás das grades mais uma vez.

Com uma coceira na testa, o antagonista de Igor Rickli desconfiará que a mulher aproveitará sua ausência para passar os dias e as noites ao lado do aviador. “É o telefone da minha mãe”, notará o neto de Samuel (Juca de Oliveira) diante das chamadas insistentes.

Olívia (Bete Mendes) não pensará duas vezes e rejeitará o telefonema ao perceber que se trata do empresário. Alguns minutos depois, com toda a família reunida em torno da mesa, o mau-caráter tentará contato mais uma vez com a personagem de Grazi Massafera.

Samuca se mostrará mais rápido do que a avó e atenderá. “Oi, pai, adivinha onde eu estou? Errado, estou na casa do meu pai Cassiano”, revelará o menino, feliz da vida. “Chama a sua mãe. Estou mandando você chamar a Ester agora porque eu estou mandando”, berrará o crápula.

Ferro e fogo

Cabisbaixo, o estudante interpretado por Vitor Figueiredo entregará o aparelho nas mãos de sua mãe. “O pai gritou comigo. Ele quer falar com você”, dirá o menino, com lágrimas nos olhos. “Alberto, agora eu não posso falar você”, emendará a ex-guia de turismo, áspera.

Preocupado, Cassiano pegará o herdeiro no colo. “Fica tranquilo, seu pai Alberto só está nervoso”, minimizará o ex-militar. “Ele nunca gritou comigo, por que ele está tão mal-humorado?”, questionará o amigo de William (Renzo Aprouch), demonstrando sua tristeza.

O galã partirá para o ataque assim que o celular voltar a tocar. “Você é surdo ou o quê, doutor Alberto Albuquerque? Será que você não entendeu que a Ester não quer falar com você?”, ralhará o justiceiro no folhetim escrito por Walther Negrão.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

