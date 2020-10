Uma lembrança da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) voltará para atormentar Dionísio (Sérgio Mamberti) em Flor do Caribe. Depois de recuperar a medalha que recebeu dos nazistas, o avô de Alberto (Igor Rickli) recordará a profecia de uma cigana que ele entregou para a morte nos campos de concentração. “Você há de pagar por todo mal que semeou na terra”, prometerá Safira (Suzana Pires) na novela das seis da Globo.

O milionário entrará em parafuso com a possibilidade de apodrecer na cadeia ao dar por falta de sua medalha nas cenas que serão exibidas na próxima sexta (23). Os seus gritos vão chamar a atenção de Doralice (Rita Guedes), que correrá para avisar Quirino (Ailton Graça) –ele investiga o passado do ancião ao lado de Samuel (Juca de Oliveira).

Para não ser descoberto, o motorista pegará a comenda com Lindaura (Angela Vieira) para que a mulher devolva ao dono. A empregada da mansão passará por um tremendo sufoco, mas conseguirá esconder a joia no meio das roupas sujas do antagonista de Igor Rickli.

“A minha medalha! Finalmente você encontrou”, comemorará o senhor. “Estava no bolso do meu paletó. O Samuca [Vitor Figueiredo] deve ter pegado para brincar e colocou no primeiro lugar que viu pela frente”, imaginará o herdeiro dos Albuquerque.

O veterano não esconderá o seu incômodo ao ouvir o nome do personagem de Vitor Figueiredo. “Fica tranquilo. Eu sei que o meu Samuca não tem a menor noção do que essa medalha significa. O que importa é que ela voltou para o seu legítimo dono que, tenho certeza, fez de tudo para merecê-la. Está entregue”, debochará o pai de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel).

Segredo do passado

Em seguida, o folhetim de Walther Negrão mostrará um flashback sobre o passado de Dionísio, vivido por Duda Mamberti nas sequências em preto e branco. Uma cigana deixará a fila de prisioneiros rumo à morte nas câmaras de gás dos nazistas para fazer um vaticínio sobre o destino do vilão.

Durante o holocausto, não só judeus foram vítimas da política de extermínio levada a cabo pela Alemanha de Adolf Hitler (1889-1945). Além de deficientes físicos, pessoas LGBT, negros, Testemunhas de Jeová e maçons, o regime também massacrou e ciganos –denominação comum para os povos roms, sinti, calós e romnichals.

“Os crimes por você praticados não ficarão impunes, apenas encobertos pelas areias do tempo, mas não para sempre. O menino que ficou para trás há de voltar. Como um anjo vingador, ele removerá as areias do passado e revelará ao mundo toda podridão de sua alma. O menino vai voltar e pelas mãos dele você há de pagar por todo mal que semeou na terra”, disparará a cigana.

O “escolhido” da profecia é ninguém menos do que o ourives interpretado por Juca de Oliveira, cujos pais foram entregues aos Terceiro Reich por Klaus Wagner –a verdadeira identidade do carrasco.

