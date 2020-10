Volante do Cruzeiro sofre lesão no joelho e será submetido a cirurgia

O Cruzeiro informou nesta quinta-feira que o volante Henrique sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito e irá se submeter a uma cirurgia nos próximos dias.

O atleta de 35 sentiu dores no local durante um treinamento em Atibaia, no interior de São Paulo, onde a Raposa está concentrada desde o último dia 10. Com isso, ele voltou a Belo Horizonte para ser reavaliado pelo departamento médico e realizar exames de imagem, que detectaram a necessidade de intervenção cirúrgica.

O volante, que acumula 524 jogos com a camisa celeste, não tem previsão de retorno aos gramados.