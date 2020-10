Volante quer melhora do Guarani e foca em sequência na Série B

Um dos principais nomes do Guarani nesta temporada, o volante Lucas Abreu, ex-CRB e Juventude, falou sobre o desejo de ver a equipe crescendo de produção neste ano. Segundo o atleta, a meta de todos no elenco é fazer o Bugre melhorar seu desempenho em campo nestas próximas semanas.

– Temos totais condições de evoluir e de crescer de produção nesta sequência da temporada. O grupo sabe da sua capacidade e do quanto pode melhorar o desempenho em 2020. Precisamos continuar acreditando. Vejo o elenco muito preparado para isso. Estamos muito motivados para os próximos jogos.

Ainda para Lucas, a meta do Bugre é dar a volta por cima na Série B.

– Vamos focar tudo em dar a volta por cima na temporada e na Série B. O grupo sabe da sua capacidade e vai lutar muito por isso – concluiu.

Nesta terça-feira, às 21h30, o Guarani enfrentar a Ponte Preta no clássico campineiro. A partida será realizada no Moisés Lucarelli, pela 14ª rodada do Brasileirão da Série B. Atualmente, o Bugre ocupa a penúltima posição, com 11 pontos, enquanto a Macaca está em quinto, com 21, brigando pelo acesso.