Volta antecipada, estreia e 13 minutos para balançar as redes: o retorno de Mikael ao Sport

Após marcar oito gols em 17 partidas pelo Confiança, Mikael voltou ao Sport com o apoio da torcida e não precisou de muito tempo para retribuir o carinho: 13 minutos. Foi o tempo que demorou para o centroavante de 21 anos balançar as redes com a camisa rubro-negra.

O atleta estava emprestado ao time de Sergipe até 2021, mas foi solicitado na Ilha do Retiro antecipadamente para ajudar o time na Série A.

– Fico feliz que tenha voltado ao Sport e já tenha conseguido marcar logo na primeira partida. Sou centroavante e vivo disso. Marcar logo de cara em uma volta, estreia ou após um tempo sem jogar é algo que sempre nos ajuda pois tira o peso da estreia e nos deixa mais leves para os outros jogos. Fico triste que o resultado não veio, mas vamos conseguir engatar de novo a boa fase e subir na tabela – disse Mikael.

Mikael estava ansioso para sua estreia. O jogador de 21 anos se despediu do antigo clube no dia 5 de outubro à noite e no dia 6 tentou embarcar direto no Rio de Janeiro para a partida contra o Flamengo, mas não deu tempo. Já no último domingo, ficou no banco diante do Botafogo na derrota por 2 a 1. Na última quarta, finalmente, ele teve sua tão esperada chance:

– Estava ansioso para voltar. Fiquei muito feliz quando falaram para mim que o Sport queria contar comigo na Série A e tentei estar à disposição o quanto antes. É o clube que acreditou em mim, me formou e que sempre me deu todas as condições necessárias para poder focar no futebol. Quero poder retribuir isso.

A próxima partida em que Mikael poderá ter a chance de balançar as redes novamente pelo Sport será no próximo domingo (18) diante do Red Bull Bragantino às 20h30 no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.