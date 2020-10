Volta dos Campeonatos Europeus agita final de semana dos canais ESPN e Fox Sports

A programação dos canais ESPN e Fox Sports está repleta de grandes atrações na próxima semana, com destaque para dez partidas em sequência no futebol europeu já neste sábado (17), quando as principais Ligas do mundo retornam depois da parada pela data Fifa. Premier League, La Liga, Campeonatos Português, Escocês, Moto GP, Giro D’Itália, NFL e Playoffs da MLB são algumas das atrações dos canais esportivos da The Walt Disney Company Brasil.

Neste sábado, logo às 7h30 da manhã, o Mundial de Moto GP é atração no Fox Sports, com os treinos classificatórios para o GP de Aragão, na Espanha. No futebol, destaque para alguns dos principais times do mundo em ação pelos campeonatos nacionais – Liverpool, Chelsea, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona e destaque para quatro clássicos imperdíveis: a super rivalidade entre Celtic x Rangers na Escócia, Everton X Liverpool e Manchester City x Arsenal na Inglaterra e Sporting X Porto, em Portugal.

Já no meio da semana, a bola volta a rolar na última rodada da fase de grupos da Libertadores. Serão transmitidos seis jogos na terça e quarta-feira, sempre no Fox Sports e Fox Sports 2, com São Paulo, Athletico PR e Palmeiras em campo.

Para quem aprecia outros esportes além do futebol, a programação também está repleta de atrações, com a sexta rodada da NFL, Ciclismo (Giro D’Itália) e playoffs da Major League Baseball.

Confira a programação de eventos esportivos de ESPN e Fox Sports:



Sábado, 17 de outubro:

07h30 – Fox Sports – Motor- Mundial de Motovelocidade- GP de Aragão (treinos classificatórios)

08h00 – Fox Premium – Futebol – Campeonato Espanhol – Granada x Sevilla

08h30 – ESPN Brasil – Futebol – Premier League – Everton x Liverpool

08:30 – ESPN – Futebol – Campeonato Escocês – Celtic x Rangers

09h30 – ESPN 2- Ciclismo – Giro D’Itália – Etapa 14: Conegliano a Valdobbiadene

11h00 – Fox Sports – Futebol – Premier League – Chelsea x Southampton

11h00 – ESPN Brasil – Futebol – Campeonato Espanhol – Celta x Atlético Madrid

11h 00 – ESPN – Futebol- Inglês 2ª Divisão – Bournemouth x QPR

13h00 – Fox Sports 2 – Motor – IMSA Weathertech – Petit Le Mans

13h00 – ESPN 2 – Futebol Americano – College NCAA – Clemson x Georgia Tech

13h30 – ESPN Brasil – Futebol – Premier League – Manchester City x Arsenal

13h30 – Fox Sports – Futebol – Campeonato Espanhol – Real Madrid x Cádiz

16h00 – ESPN Brasil – Futebol – Campeonato Espanhol – Getafe x Barcelona

16h30 – Fox Sports – Futebol – Campeonato Português- Sporting x Porto

17h00 – ESPN 2 – Futebol Americano – College NCAA – Texas A&M x Mississippi

17h00 – Fox Sports 2 – Motor – Nascar Truck Series – Kansas

17h30 – ESPN – Beisebol – MLB Play-Offs: Final Liga Nacional: Jogo 6 (se necessário) – Atlanta Braves x Los Angeles Dodgers

20h00 – Fox Sports 2 – Motor – Nascar Xfinity Series – Kansas

20h30 – ESPN 2 – Futebol Americano- College NCAA – North Carolina x Florida State

21h30 – ESPN – Beisebol – MLB Play-Offs: Final Liga Americana: Jogo 7 (se necessário) – Houston Astros x Tampa Bay Rays – (se necessário)

Domingo, 18 de outubro

06h00 – Fox Sports – Motor – Mundial de Motovelocidade – GP de Aragão

07h00 – Fox Sports – Futebol – Campeonato Espanhol – Eibar x Osasuna

09h00 – Fox Premium – Futebol – Campeonato Espanhol – Athletic Bilbao x Levante

09h30 – ESPN 2 – Ciclismo – Giro D’Itália – Etapa 15: Rivolto a Piancavallo

09h30 – ESPN – Futebol – Campeonato Holandês – Ajax x Heerenveen

10h00 – ESPN Brasil – Futebol – Premier League – Crystal Palace x Brighton

11h00 – Fox Sports – Futebol – Campeonato Espanhol – Villarreal x Valencia

11h45 – ESPN – Futebol – Campeonato Holandês- PEC Zwolle x PSV Eindhoven

12h30 – ESPN Brasil – Futebol – Premier League – Tottenham Hotspur x West Ham United

13h30 – Fox Premium – Futebol – Campeonato Espanhol – Alavés x Elche

14h00 – ESPN – Futebol Americano – NFL – Cleveland Browns x Pittsburgh Steelers

14h00 – ESPN 2 – Futebol Americano – NFL – Baltimore Ravens x Philadelphia Eagles

15h15 – Fox Sports – Futebol – Premier League – Leicester City x Aston Villa

15h30 – Fox Sports 2 – Motor – Nascar Cup Series – Kansas

16h00 – Fox Premium – Futebol – Campeonato Espanhol – Betis x Real Sociedad

16h00 – ESPN Brasil – Futebol – Campeonato Português – Rio Ave x Benfica

17h05 – Fox Sports – Futebol Americano – NFL – New York Jets x Miami Dolphins

17h25 – ESPN – Futebol Americano – NFL – Green Bay Packers x Tampa Bay Buccaneers

21h00 – ESPN 2 – Beisebol – MLB Play-Offs: Final Liga Nacional: Jogo 7 (se necessário) – Atlanta Braves x Los Angeles Dodgers

21h20 – ESPN – Futebol Americano – NFL – Los Angeles Rams x San Francisco 49ers

Segunda, 19 de outubro

13h30 – ESPN Brasil – Futebol – Premier League – West Bromwich Albion x Burnley

16h00 – ESPN Brasil – Futebol – Premier League – Leeds United x Wolverhampton Wanderers

18h00 – ESPN – Futebol Americano – NFL – Kansas City Chiefs x Buffalo Bills

21h00 – Fox Sports 2 – WWE – World Wrestling Entertainment Monday Night Raw

21h15 – ESPN – Futebol Americano – NFL – Arizona Cardinals x Dallas Cowboys

Terça, 20 de outubro

09h30 – ESPN 2 – Ciclismo – Giro D’Itália – Etapa 16: Udine a San Daniele del Friuli

15h45 – ESPN Brasil – Futebol – Inglês 2a Divisão – Norwich City x Birmingham City

19h15 – Fox Sports – Futebol – Conmebol Libertadores – Olimpia x Delfín

21h30 – Fox Sports – Futebol – Conmebol Libertadores – São Paulo x Binacional

21h30 – Fox Sports 2 – Futebol – Conmebol Libertadores – Peñarol x Athletico-PR

21:00 – ESPN – Beisebol – MLB World Series: Jogo 1 A Confirmar x A Confirmar

Quarta, 21 de outubro

08h35 – ESPN Brasil – Futebol – Campeonato Chinês: Quartas-de-Final Guangzhou Evergrande x Hebei China Fortune

09h30 – ESPN 2 – Ciclismo – Giro D’Itália – Etapa 17: Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio

15h45 – ESPN Brasil – Futebol – Inglês 2a Divisão – Sheffield Wednesday x Brentford

19h15 – Fox Sports – Futebol – Conmebol Libertadores – Nacional de Montevidéu x Alianza Lima

21h00 – ESPN – Beisebol – MLB World Series: Jogo 2 – A Confirmar x A Confirmar

21h30 – Fox Sports – Futebol – Conmebol Libertadores – Palmeiras x Tigre

21h30 – Fox Sports 2 – Futebol – Conmebol Libertadores – Bolívar x Guaraní

Quinta, 22 de outubro

09h30 – ESPN 2 – Ciclismo – Giro D’Itália – Etapa 18: Matera a Brindisi

13h55 – Fox Sports – Futebol – UEFA Europa League – Rapid Vienna x Arsenal

13h55 – Fox Sports 2 – Futebol – UEFA Europa League – Napoli x AZ Alkmaar

13h55 – ESPN Brasil – Futebol – UEFA Europa League – Young Boys x Roma

13h55 – ESPN – Futebol – UEFA Europa League – Lech Poznań x Benfica

16h00 – Fox Sports – Futebol – UEFA Europa League – Tottenham x LASK Linz

16h00 – Fox Sports 2 – Futebol – UEFA Europa League – Hoffenheim x Estrela Vermelha

16h00 – ESPN Brasil – Futebol – UEFA Europa League – Celtic x Milan

16h00 – ESPN – Futebol – UEFA Europa League – Leicester City x Zorya Luhansk

21:20 – ESPN – Futebol Americano – NFL – New York Giants x Philadelphia Eagles