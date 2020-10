‘Vou pensar um segundo… Nada’

Antes da partida contra o Cádiz na final de semana por LaLiga, o técnico Zinedine Zidane falou sobre as situações dos brasileiros no Real Madrid depois da Data Fifa.

O francês falou sobre situação da equipe merengue, que vive uma indefinição na escalação por causa dos jogos das seleções.

Questionado sobre o fato de Rodrygo ter mais minutos na seleção brasileira do que Vinícius Jr, ao contrário do que acontece no Real Madrid, Zidane deu uma resposta enigmática:

“Não sei o que vou te responder. Vou pensar um pouco… Nada. Tenho dois jogadores, vou ter os dois da mesma forma. Não posso te contar sobre o resto”, disse o francês na entrevista coletiva.

O treinador ainda elogiou a versatilidade de Rodrygo, que pode exercer várias funções no ataque.

Vinicius Jr e Rodrygo durante jogo entre Real Madrid e Alavés, por LaLiga Getty Images

“Ele é um jogador do presente e do futuro. Sua posição preferida é jogar pela direita. Ele pode jogar na esquerda ou como meio-campista, mas nós temos muitos jogadores. O importante para ele é progredir. Ele sabe que é importante. Aos poucos. Somos muitos e contarei com todos. O importante é estar preparado e fazer bom quando joga”, disse o francês.