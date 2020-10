Reconhecido como o participante que mais gostava de usar discursos ao estilo coach em A Fazenda 12, Rodrigo Moraes foi provocado no Hora do Faro exibido neste domingo (4). Eliminado do reality show na última semana, o modelo disparou contra os ex-colegas de confinamento e classificou Jojo Todynho como agressiva. Ao saber do adjetivo, a peoa rebateu de forma bem-humorada.

“Agressiva, que isso? Não tem chocolate quando eu sair, você me aguarde. Vou te socar quando sair. Eu não sou agressiva, só fico levemente alterada”, respondeu a funkeira, aos gritos, em conversa virtual com o modelo, que estava no palco do Hora do Faro.

Jojo foi uma das escolhidas para participar de uma dinâmica do dominical. Os outros três participantes selecionados foram os que mais receberam adjetivos negativos de Rodrigo Moraes no estúdio.

Mateus Carrieri foi classificado como fofoqueiro, falso e traidor. “O Mateus traiu de forma muito feia o Juliano [Ceglia]. Na última votação, isso ficou muito claro porque o Juliano salvou ele no resta um supondo que esse fosse salvar o Cartolouco, mas com a falsidade dele salvou a Jojo”, falou Rodrigo.

No momento que o ex-peão deu a sua opinião sobre Carrieri, os confinados ainda não estavam assistindo ao programa. Curiosamente, durante a prova que deu prêmios como R$ 1 mil e R$ 10 mil para os participantes, o ator beneficiou Juliano Ceglia e o convidou para entrar na atividade.

Luiza Ambiel foi acusada por Rodrigo de fofoqueira, falsa e manipuladora. “Ela é uma boa articuladora e manipuladora de opiniões”, observou o eliminado. “Essa é a opinião dele”, comentou a ex-banheira do Gugu.

Lucas Selfie foi apontado como manipulador e dissimulado. No entanto, também foi elogiado por Rodrigo. “Ele não falta com a verdade e é sutil. É o grande jogador de A Fazenda 12, ele vai muito longe”.

Rodrigo chamou Stéfani Bays de encrenqueira. “A Stéfani foi a primeira que reclamou com a Tays depois de ouvir que a Tays queria dormir. Ninguém tá cutucando muito ela ainda, mas o perfil dela é de encrenqueira”, opinou o ex-peão.

Depois da gravação, que aconteceu na sexta-feira (2), Stéfani se irritou e ela prometeu arrumar confusão nos próximos dias. “Agora eu vou arrumar encrenca porque tô puta, virei a noite limpando essa casa”, reclamou.

A peoa foi até o quarto e avisou os colegas de confinamento sobre sua nova atitude no jogo, mas a câmera logo foi alterada e não foi possível acompanhar o comunicado na íntegra.

Durante a entrevista no Hora do Faro, Rodrigo ainda falou que nunca se sentiu traído por ninguém lá dentro e afirmou que ele teria dado mais razão para as mulheres, como Raissa Barbosa, se tivesse visto tudo aqui de fora.

Assista ao momento abaixo:

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com análises sobre o reality show A Fazenda 12.