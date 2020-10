Walter aproveita chance no Corinthians e vira destaque nas estatísticas

A vitória do Corinthians contra o Athletico Paranaense na última quarta-feira teve Walter entre os protagonistas. O goleiro recebeu uma oportunidade por conta da suspensão de Cássio e apresentou números positivos.

De acordo com estatísticas do Sofa Score, Walter foi exigido em nove oportunidades, sendo cinco chutes de dentro da área. No total, o goleiro fez cinco defesas difíceis, ajudando o Alvinegro a somar três pontos importantes no Brasileirão.

Os números garantiram ao atleta uma nota de 9,5, a melhor avaliação do Sofa Score entre jogadores do Brasileirão. Quem chegou mais próximo desta marca foi Keno, que tirou 9,4 após a vitória do Atlético-MG contra o Goiás por 3 a 0.

Com as intervenções de Walter, o Corinthians conseguiu bater o Furacão fora de casa e chegou a 18 pontos, saindo da zona de rebaixamento.