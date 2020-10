Walter brilha na estreia de Mancini, Corinthians tem expulso, mas vence Athletico-PR nos acréscimos

Vagner Mancini começou o trabalho no Corinthians com uma vitória conquistada na marra aos 49 minutos do segundo tempo. Após uma atuação praticamente perfeita de Walter, que substituiu o suspenso Cássio com grandes defesas, o Timão bateu o Athletico-PR por 1 a 0 nesta quarta-feira (14), na Arena da Baixada, com gol de Everaldo, em um dos últimos lances do jogo. O resultado sofrido aconteceu mesmo com um jogador a menos, já que o zagueiro Bruno Méndez foi expulso aos 30 da etapa final.

Depois de um primeiro tempo monótono, Walter trabalhou muito bem para evitar a pressão rubro-negra. Fez pelo menos quatro boas defesas, a mais difícil aos 15 minutos, cara a cara com Renato Kayzer, em que mostrou explosão e se esticou para espalmar chute no canto direito. Também foi decisivo no fim, quando o time recuou após a expulsão de Bruno Méndez, e contribuiu para que a vitória acontecesse no fim.

Everaldo foi o responsável pelo tento decisivo. O atacante, que entrou na vaga de Léo Natel, recebeu de Xavier em posição legal, arrancou até a área e bateu por baixo de Jandrei. A arbitragem de campo inicialmente assinalou o impedimento, mas o VAR corrigiu o erro.

O resultado logo na estreia do novo treinador tira o Corinthians da zona de rebaixamento. Agora com 18 pontos, a equipe sobe do 17º para o 14º lugar e empurra o próprio Athletico-PR para a degola. A equipe rubro-negra agora é a antepenúltima colocada, com 15 pontos, acima somente de Bragantino (12) e Goiás (9).

Ag. Corinthians

O primeiro tempo teve poucas emoções, por conta dos erros de fundamento dos dois times e a falta de agressividade com a bola nos pés. Jandrei, por exemplo, mal tocou na bola, já que o Corinthians chutou sete vezes, mas nenhuma com perigo. O Athletico-PR incomodou mais o gol de Walter, que precisou fazer duas defesas: aos 8, em chute de Geuvânio, e aos 45, após finalização de Christian.

Para o segundo tempo, o Athletico tentou imprimir logo de cara um ritmo mais forte, a partir da entrada de Ravanelli no lugar de Léo Cittadini. Em 10 minutos, obrigou três boas defesas de Walter, a mais difícil em chute no cantinho, do próprio Ravanelli.

Lance do jogo entre Athletico-PR e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro Rodrigo Coca/Agência Corinthians

As duas melhores chances do jogo saíram na sequência. Aos 15, Geuvânio deixou de calcanhar para Renato Kayzer, que arrancou livre e bateu forte no canto direito, para grande defesa de Walter. Dez minutos depois, Cazares escapou pelo lado esquerdo em contra-ataque do Corinthians e cruzou na cabeça de Fagner. Livre na pequena área, o lateral desviou completamente torto para fora.

O jogo voltou a ter emoção aos 30 minutos, quando o Corinthians ficou com um a menos: Bruno Méndez foi expulso ao acertar o cotovelo em Renato Kayzer e prejudicou os planos alvinegros na reta final da partida. O Athletico apertou o cerco, viu Walter fazer uma nova importante defesa aos 36, em mais um chute de Geuvânio, mas não soube aproveitar a vantagem numérica.

Ao contrário: cedeu espaços e viu o Corinthians matar o jogo em uma descida despretensiosa ao ataque. Após dividida ganha por Xavier, a bola sobrou para Everaldo, que bateu na saída de Jandrei e definiu o placar.

Athletico-PR 0 x 1 Corinthians

GOLS: Evveraldo (COR)

ATHLETICO-PR: Jandrei; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius (João Victor); Wellington (Walter), Christian e Léo Cittadini (Ravanelli); Geuvânio (Carlos Eduardo), Renato Kayzer e Fabinho (Pedrinho) Técnico: Eduardo Barros

CORINTHIANS: Walter; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Lucas Piton; Xavier, Ramiro (Cazares), Éderson (Camacho) e Mateus Vital (Marllon); Léo Natel (Everaldo) e Jô (Boselli) Técnico: Vagner Mancini

Athletico teve 56% de posse de bola no 1º tempo, contra 44% do Corinthians

Corinthians chutou mais que o Athletico no 1º tempo: 7 a 4

2º gol em 16 jogos de Everaldo na temporada 2020

Foi a 1ª expulsão de Bruno Méndez em 15 jogos pelo Corinthians

Corinthians interrompeu a série de 1 mês sem vitória. Equipe só tinha vencido 1 dos últimos 9 jogos na temporada

Athletico-PR não perdia na Arena desde 22/8, quando levou 1 a 0 do Fluminense. São 8 jogos invicto

Classificação

– Athletico-PR: 18º, com 16 pontos (4 vitórias)

– Corinthians: 14º, com 18 pontos (3 vitórias)

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no final de semana, pelo Brasileirão.

Sábado (17), 19h, Atlético-GO x Athletico-PR, no Olímpico, em Goiânia

Domingo (18), 16h, Corinthians x Flamengo, Arena Neu Química, em São Paulo

*horário de Brasília