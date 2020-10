WandaVision: Elizabeth Olsen fala sobre sua personagem na série da Marvel

Em entrevista recente ao jornal The New York Times, Elizabeth Olsen revelou ao público algumas questões muito importantes que estarão na série WandaVision, do Disney+.

Segundo a atriz, que interpreta a Feiticeira Escarlate na produção, a série vai abordar questões relacionadas à saúde mental e sua personagem terá uma representação bastante fiel nas telas com relação ao seu material de base publicado originalmente pela Marvel.

(Reprodução)Fonte: Disney+

“É a primeira vez em que conseguimos entendê-la como a Feiticeira Escarlate dos quadrinhos e para mim isso é muito emocionante”, afirmou Olsen animada a respeito da personagem. “Isso vai ser divertido. Ela sempre foi uma representante das questões de saúde mental nos quadrinhos”, acrescentou.

Segundo a atriz, o papel principal de Wanda Maximoff, em meio a tantos outros personagens da Marvel, é lidar com tudo isso de uma boa forma. Com todas essas informações, o público está cada vez mais ansioso com a série, pois parece que ela será uma das mais originais em termos criativos da Marvel.

Vale lembrar que WandaVision faz uma sátira inventiva acerca de diversos sitcoms tradicionais famosos, se baseando na obra House of M, criada por Brian Michael Bendis e Olivier Coipel nos quadrinhos. A produção é centrada na Feiticeira Escarlate, que, após sofrer um evento traumático, acaba criando uma nova realidade por meio dos seus poderes.

Além de Elizabeth Olsen, o elenco ainda conta com Evan Peters, Kat Dennings, Kathryn Hahn, Teyonah Parris, Benedict Cumberbatch e Paul Bettany, no papel de Visão (Vision).

Por enquanto, não há uma data de lançamento marcada para a série no Disney+, mas ela deverá estrear ainda em 2020.