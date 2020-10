Watch Dogs Legion: atualização promete várias correções; confira detalhes

A Ubisoft comunicou em seu fórum oficial que lançou hoje (29) uma atualização com melhorias de performance e várias correções para Watch Dogs Legion no Xbox One e PS4, com um patch para PC previsto para amanhã (30).

Alguns jogadores relataram problemas sérios em Watch Dogs Legion, alguns tão sérios que chegam a forçar o desligamento do Xbox One X durante uma missão do game, por conta de um bug que causa superaquecimento no console. Mas a Ubisoft já se prontificou e o primeiro lote de correções de bugs e melhorias de desempenho você pode conferir abaixo:

Melhorias de desempenho global no PS4 para um gameplay/direção mais suave

Várias melhorias no desempenho de PC

Desempenho otimizado para melhorar as taxas de quadros para GPUs RTX

Corrigido um problema que causava quedas na taxa de quadros quando os personagens passavam por pontos de controle

Melhorou o desempenho da taxa de quadros ao dirigir

Corrigido um congelamento ao alternar os controles de entrada no PC

Falhas esporádicas corrigidas no PS4

Falhas esporádicas corrigidas no Xbox One/S

Corrigido um problema que podia fazer com que o jogo travasse ao ser iniciado em um console configurado para os idiomas turco, indonésio, grego, romeno, húngaro, vietnamiano e tai

Corrigido o problema que poderia fazer com que o jogo travasse no Xbox One X ao selecionar uma determinada opção na missão Into the Void

Corrigido um problema que poderia fazer com que o jogo travasse ao navegar pelas guias da Loja Premium no Xbox One

(Fonte: Ubisoft / Reprodução)

Watch Dogs Legion foi lançado hoje, 29 de outubro, para PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. As versões de PS5 e Xbox Series X também estarão disponíveis nas datas de lançamento dos consoles.

Você também pode conferir a nossa análise e ficar por dentro de todas as novidades do novo lançamento da Ubisoft.