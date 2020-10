Watford entra em acordo e libera Danny Welbeck sem custos

O Watford anunciou que rompeu o contrato com o atacante Danny Welbeck e o inglês está livre para negociar com clubes da Premier League até o próximo dia 16 de outubro, dia do fechamento do mercado interno na Inglaterra. O centroavante recebia um dos salários mais altos da equipe que está na segunda divisão.

Welbeck havia chegado no Watford na última temporada após uma passagem de cinco anos pelo Arsenal, mas o rebaixamento e o desejo de seguir atuando na primeira divisão foram fatores importante na decisão do clube e do jogador. Em nota, a franquia agradeceu ao atleta.

– O Watford confirma que entrou em acordo para permitir uma saída sem custos de Danny Welbeck. Ele jogou 20 partidas com a camisa dos Hornets na última temporada, marcando três gols. Desejamos a Danny todo sucesso no futuro.

Revelado no Manchester United, o atacante nunca conseguiu ter o protagonismo nos grandes clubes como era esperado no início de sua carreira. Aos 29 anos, o centroavante está em busca de um novo clube em que possa ter minutos de jogo e ser participativo.