Wawrinka é surpreendido por 239º do mundo e está fora de Roland Garros

Campeão de Roland Garros em 2015, o suíço Stan Wawrinka, 17º da ATP, viu o sonho do bicampeonato ser frustrado pela luta do canhoto francês Hugo Gaston, 239º, e se tornou o 2º nascido nos anos 2000 a chegar às 8ªs de final do torneio.

Em um jogo que chegou a ficar parado cerca de 1h em razão da chuva em paris, Wawrinka batalhou por 3h10 e acabou derrotado em 2/6 6/3 6/3 4/6 6/0 tendo disparado sets aces contra dois do francês, convidado da organização, que cometeu três duplas-faltas e 42 erros não-forçados contra 74 erros não-forçados e duas duplas-faltas de Wawrinka, que disparou 49 bolas vencedoras contra 35 de Gaston.

Garantido pela primeira vez da carreira na segunda semana de um torneio do Grand Slam, Gaston enfrenta o terceiro favorito, o austríaco Dominic Thiem, que superou o norueguês Casper Ruud na primeira partida do dia.

Esta foi a segunda derrota de Wawrinka em 11 confrontos com franceses em Roland Garros, sua derrota anterior havia sido em 2012 para Jo-Wilfried Tsonga.

O tenista, de 20 anos, tornou-se o segundo nascido nos anos 2000 a chegar às oitavas de final do Slam parisiense. O primeiro foi o norte-americano Sebastian Korda, que uma hora antes bateu o espanhol Pedro Martinez.