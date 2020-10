Wawrinka vê seu jogo e outros seis interrompidos por chuva em Paris

A chuva que se abateu sobre paris, mais especificamente a sudoeste da cidade onde está localizado o complexo de Roland Garros, suspendeu sete partidas no meio da tarde desta sexta-feira, entre elas o encontro entre o suíço Stan Wawrinka e o local Hugo Gaston.

O duelo entre o campeão do torneio em 2015 e o convidado da organização tinha placar de 6/3 2/6 2/2 e saque do francês quando acabou sendo interrompida na segunda principal quadra do complexo, a Suzanne Lenglen.

Além da partida de Wawrinka, outras seis foram interrompidas, em simples o duelo do italiano Lorenzo Sonego e o norte-americano Taylor Fritz, que tinha placar de 7/6 (5) 6/3 favorável ao italiano e estava no início do terceiro set; e o confronto entre os jovens o norte-americano Sebastian Korda e o espanhol Pedro Martinez. Korda leva a melhor até o momento com 6/4 6/3 4/1 no placar.

Três partidas da chave feminina de duplas e uma do masculino também estão interrompidas. A única partida que segue normalmente é o duelo entre a belga Elise Mertens e a francesa Caroline Garcia, realizada com teto fechado na Philippe Chatrier.