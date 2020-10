Wenger revela frustração por não ter conseguido contratar CR7: ‘Já tinha lhe dado uma camisa do Arsenal’

Sem clube desde que deixou o Arsenal após 22 temporadas, Arsène Wenger revelou que quase contratou Cristiano Ronaldo quando o português ainda jogava pelo Sporting. De acordo com o ex-treinador dos Gunners, o Manchester United apareceu nas últimas horas.

– Diria que são 50 que eu me arrependo (de não ter contratado). Mas, sem dúvida, é o Cristiano Ronaldo. Já tinha um acordo com o Sporting e com o jogador. Almocei com ele e a mãe, já lhe tinha dado uma camisa do Arsenal, quando apareceu o Manchester United e nos ultrapassou – disse.

Cristiano Ronaldo deixou o Sporting em 2003 e rumou para o Manchester United. Pelos Red Devils, foi eleito o Melhor Jogador do Mundo e marcou 118 gols em 292 jogos.