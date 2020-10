Wesley é a única notícia boa no inferno astral palmeirense

Coletivamente, o Palmeiras ainda não conseguiu emplacar na temporada de 2020. Muito embora Vanderlei Luxemburgo tenha falado desde o início do ano em apresentar um futebol agradável e ofensivo, o treinador não encontrou o estilo de jogo ideal e deixou o cargo após a derrota diante do Coritiba.

O fraco desempenho pode ser comprovado em algumas estatísticas: até a 16º rodada do Campeonato Brasileiro, apenas o Red Bull Bragantino passou menos jogos sem sofrer gols em comparação ao Palmeiras. Já ofensivamente, a equipe é apenas a décima quarta em grandes chances criadas (22).

No entanto, apesar do fraco desempenho já citado, o atacante Wesley é uma das poucas boas notícias nas últimas partidas. O jovem de apenas 21 anos vem ganhando sequência como titular e demonstra muita personalidade e técnica em meio ao caos alviverde. Atuando majoritariamente pela esquerda para explorar ao máximo o corte para dentro, o ponta, apesar de destro, consegue, mesmo pelo flanco esquerdo, explorar a profundidade, como vemos no mapa abaixo:

Mapa de calor do Wesley em 2020 mostra a tendência em jogar no lado esquerdo (Via: Wyscout)

Segundo dados retirados do SofaScore, levando em consideração apenas as últimas quatro partidas disputadas pelo garoto, Wesley conta com 1 gol, 3 assistências, 11 dribles certos em 13 tentativas, 4 passes decisivos, 3 grandes chances criadas e 16 finalizações, estatísticas que destoam do restante da equipe titular.

Até pela dificuldade dos pontas se consolidarem após a saída de Dudu, o camisa 21 foi o único extremo que conseguiu agarrar as oportunidades dadas por Luxemburgo. Até o momento, foram 15 partidas disputadas como jogador no futebol profissional do Palmeiras, sendo 11 delas nos últimos 14 jogos da equipe.

Em números, quando comparado com os outros aletas da posição e até mesmo com aqueles de funções distintas, Wesley lidera importantes estatísticas individuais, apesar de estar em campo menos da metade dos jogos do time na temporada. O jovem é o maior driblador do elenco no Brasileiro, com 19 fintas, e chama atenção com o aproveitamento de 77% em seus dribles. Também figura na lista dos atletas palmeirenses com o maior número de finalizações certas, com 15, se consolidando como o quarto melhor finalizador da equipe.

No entanto, o que mais chama atenção é o número de assistências. Com cinco passes para gol, a prata da casa é o maior garçom palmeirense no ano, seguido por Willian, Matías Viña e Gabriel Menino, que somam quatro. Entre as cinco assistências, quatro delas foram realizadas nas últimas seis partidas, diante do Sport, Bolivar (2x) e Botafogo.

Outro ponto de destaque é a melhora na tomada de decisão nas conclusões de jogadas. Se nas categorias de base e no período emprestado ao Vitória existia uma grande critica às decisões de Wesley, hoje, elas estão amenizadas.

Na equipe baiana, a porcentagem do atacante em acertos de passes era de apenas 71%, número que, no Palmeiras, subiu consideravelmente – para 80%. Com as cinco assistências em quinze jogos, o atacante praticamente dobrou sua marca da última temporada. Em 2019, foram três passes para gol em 28 jogos defendendo as cores do rubro-negro. Nas finalizações, melhorou seu desempenho de 37% de precisão para 49% na temporada 2020.

Comparação entre as temporadas 2019 e 2020 de Wesley (Via: SofaScore e WyScout)

Ainda não se sabe qual treinador vai ocupar o cargo deixado por Luxemburgo, mas uma coisa é certa: Wesley merece a titularidade e aos poucos se firma no ataque ao lado do centroavante Luiz Adriano.