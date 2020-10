Wesley vira exemplo de superação e termina ovacionado · .

Após ser atropelado, ficar paraplégico e sofrer muito, Wesley (Juan) vai virar um exemplo de superação e terminará ovacionado no último capítulo da reprise de Totalmente Demais. Em suas últimas cenas na novela das sete da Globo, o adolescente cadeirante se formará no ensino médio e ganhará uma homenagem de Montanha (Toni Garrido).

Pouco antes de encerrar a cerimônia de formatura dos estudantes, o treinador fará um discurso emocionante. “Primeiro, quero agradecer a todos por essa vitória que é essa formatura. Mas quero lembrar também que esse é o primeiro passo de uma trajetória longa que vocês têm pela frente”, começará o professor.

“Nessa trajetória vai ter um montão de obstáculos, mas vocês vão me prometer que não vão desistir, certo?”, pedirá o educador. “A gente tem aqui o grande e veloz corredor Cascudo [Felipe Silcler]. Florisval [Ailton Graça], Rosângela [Malu Galli], vocês têm o grande campeão, nosso querido Wesley”, completará Montanha.

“Eu quero dizer que vocês são grandes exemplos de superação e inspiração para todos nós. Parabéns, vocês estão formados”, encerrará o personagem de Toni Garrido, ganhando uma salva de palmas nas cenas que serão exibidas nesta sexta-feira (9).

Da plateia, os pais de Wesley vão comemorar mais um passo vencido pelo paratleta, que chegou ao segundo lugar em uma corrida em cadeira de rodas. “Esse nosso filho enche a gente de orgulho, né?”, comentará o motorista, extremamente emocionado.

“Eles todos, a família inteira, mesmo com todos os altos e baixos dessa vida, eu tenho mais que agradecer, Florisval. Eu sou mais que abençoada”, constatará a doceira, chorando de emoção ao ver o filho pegar o canudo de formando diante de seus olhos.

Trajetória difícil

A saga de Wesley foi uma das mais emocionantes da novela escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm. Velocista, o irmão de Jonatas (Felipe Simas) ficou muito abalado quando foi atropelado pelo tio de Cascudo, Durão (Paulão Duplex), após salvar Montanha –o verdadeiro alvo do vilão.

Mas com a ajuda da família –principalmente do namorado de Eliza (Marina Ruy Barbosa)–, de Montanha e de Janaína (Valentina Bandeira), o adolescente conseguiu superar as adversidades. Além de descobrir o paratletismo, ele também encontrou o amor verdadeiro nos braços da melhor amiga, que nunca o abandonou após a tragédia.

Exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016, Totalmente Demais será substituída pela reprise de Haja Coração (2016). A Globo optou por reexibir as histórias desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus.

O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama das sete.

