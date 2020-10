West Ham anuncia contratação de Benrahma, ex-Brentford

Novela com final feliz para o West Ham. Após idas e vindas, o clube anunciou a contratação do atacante Saïd Benrahma nesta sexta-feira, último dia da janela de transferências interna na Inglaterra. O argelino, de 25 anos, foi o principal destaque do Brentford na Championship e chega, a princípio, por empréstimo de uma temporada. No entanto, já há um acordo pela transferência definitiva ao fim da temporada. De acordo com a imprensa inglesa, o valor total da negociação pode chegar ao montante de £30 milhões (218 milhões de reais).

We are pleased to announce the signing of Algeria international Saïd Benrahma on loan from Brentford ✍️⚒#WelcomeSaid — West Ham United (@WestHam) October 16, 2020

Autor de 27 gols e 30 assistências com a camisa do Brentford nas últimas duas temporadas, Benrahma chamou a atenção dos clubes da Premier League pela velocidade e habilidade. Pela primeira vez atuando em um time da primeira divisão inglesa, o atacante não escondeu a felicidade e se mostrou empolgado em vestir a camisa 9 do West Ham.

– Estou muito, muito feliz por fazer parte desta equipe. O West Ham é um clube histórico, que está na Premier League há muito tempo. Já teve e ainda tem grandes jogadores. É um clube enorme na Inglaterra.