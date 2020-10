West Ham avança em negociação pela contratação de Benrahma

O West Ham segue avançando as negociações para a contratação de Said Benrahma, atacante do Brentford, segundo o “Evening Standard”. Após a operação ter ficado perto de um colapso nos últimos dias, os clubes estão acertando os pontos críticos para que o argelino realize o sonho de jogar na Premier League.

As informações indicam que a transferência gire em torno dos 25 milhões de libras (R$ 181 milhões) fixos, além de outros cinco milhões de libras (R$ 36 milhões) em bônus. O atacante foi peça chave na campanha do Brentford na última temporada em que a equipe ficou próxima de uma promoção para a primeira divisão e Benrahma anotou 17 gols e deu 10 assistências.

O mercado interno da Inglaterra se encerra nesta sexta-feira e o técnico do West Ham, David Moyes, pede a contratação de um nome para o setor ofensivo após ter perdido Felipe Anderson por empréstimo, Wilshere, que rescindiu seu contrato, e duas peças do ataque.