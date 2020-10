West Wing: Sterling K. Brown entra para o elenco de especial do HBO Max

A clássica série da NBC The West Wing (Nos Bastidores do Poder) terá um episódio especial para o serviço de streaming HBO Max, e o premiado ator de This Is Us, Sterling K. Brown, foi escalado para integrar o elenco do reencontro.

Brown interpretará o personagem Leo McGarry, chefe de equipe da Casa Branca e que foi originalmente vivido por John Spencer.

(HBO/Divulgação)Fonte: People

Spencer chegou a ganhar um Emmy pelo papel, mas acabou falecendo em meio às gravações da 7ª e última temporada do programa, em 2005.

Rob Lowe, Dulé Hill, Allison Janney, Janel Moloney, Richard Schiff, Bradley Whitford e Martin Sheen reprisaram seus papéis no especial intitulado A West Wing Special to Benefit When We All Vote.

Aaron Sorkin, o criador da série, também se reuniu para a produção, que será uma apresentação teatral do episódio “Hartsfield’s Landing” da terceira temporada.

O site People divulgou exclusivamente algumas fotos do especial. Confira:

O episódio vai ao ar no dia 15 de outubr, no serviço de streaming HBO Max, antes das eleições nos Estados Unidos, e será exibido em apoio à organização sem fins lucrativos When We All Vote, copresidida por Michelle Obama, e que incentiva os eleitores a votarem nas eleições.