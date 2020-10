Weverton e Menino se reapresentam ao Palmeiras após jogos da seleção brasileira

Após servirem a seleção brasileira, Weverton e Gabriel Menino estão de volta ao Palmeiras. Os jogadores se reapresentaram no Alviverde na manhã desta quarta-feira e realizaram exames.

A expectativa do Palmeiras é poder contar com os dois atletas no confronto contra o Coritiba, que ocorre nesta quarta-feira, às 18h (de Brasília), no Allianz Parque.

Na seleção brasileira, Weverton foi titular nas duas partidas, contra Bolívia e Peru. Gabriel Menino, por sua vez, não foi aproveitado por Tite.

Apesar do retorno do goleiro e do meio-campista, Luxa ainda não conta com o elenco completo. Afinal, Matías Viña e Gustavo Gómez também estavam disputando as Eliminatórias para a Copa do Mundo, defendendo Uruguai e Paraguai, respectivamente.

O retorno dos jogadores é previsto para a tarde de quinta-feira.