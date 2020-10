WhatsApp Business – A Conexão no Marketing Digital

WhatsApp Business no Marketing Digital

A ferramenta WhatsApp Business é uma facilitadora nos negócios por várias razões.

Assim sendo, o WhatsApp Business é funcional quando inserido nas estratégias de Marketing Digital.

Primeiramente, sabemos que o WhatsApp é o aplicativo de conversa mais utilizado no mundo, sendo uma excelente estratégia nos negócios.

Sendo assim, o WhatsApp Business pode ser inserido de diversas formas no Marketing Digital.

Inbound Marketing e o WhatsApp Business

O Inbound Marketing abrange várias ações de atração dos clientes, por isso ter uma ferramenta voltada à comunicação com os clientes é de grande valia nesse quesito.

Assim sendo, o perfil comercial permite fluidez nas respostas aos clientes, bem como aumenta o volume de contatos.

Isso porque muitos clientes preferem a comunicação escrita, ao invés de usar o telefone.

Agregar essa facilidade às suas estratégias Inbound Marketing é uma forma de despertar o interesse dos clientes, e gerar leads.

Anúncios com cliques para WhatsApp

A ferramenta WhatsApp Business permite que gere anúncios com botão Call-To-Action. Assim sendo, o cliente entra em contato diretamente com a empresa ao clicar no anúncio do Facebook.

Os anúncios de clique podem fazer parte de muitas estratégias de marketing.

Ações e Objetivos centralizados

O WhatsApp dentro do Marketing Digital permite várias ações para objetivos inter-relacionados. Tais como:

Promoções e cupons de desconto;

Fidelização de Clientes;

Geração de Leads;

Cadastros para brindes, dentre outros.

São muitas possibilidades que a ferramenta proporciona ao Marketing Digital.

Métricas na Gestão

Sabemos que a Gestão de Marketing Digital atua com métricas para verificação do ROI de cada ação.

Assim sendo, as métricas geradas pelo WhatsApp Business são de bastante utilidade.

Ainda é possível o contato direto com o cliente, podendo gerar futuras ações direcionadas.

Estratégia dentro e fora do Marketing

O WhatsApp Business é um facilitador dentro dos negócios. Entretanto, seu uso deve ser estratégico para que não afaste o cliente ao invés de trazê-lo para a sua marca.

Nessa era digital as redes sociais são fontes de marketing para todas as empresas, e principalmente para os pequenos negócios.