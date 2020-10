WhatsApp Business – A Ferramenta do Negócio

WhatsApp Business – A gestão em suas mãos!

WhatsApp Business é uma ferramenta de gestão que possui muitos recursos inovadores e estratégicos.

Muitos são os meios usados na comunicação entre as empresas e seus clientes, e com as novidades na área de tecnologia, essas ferramentas tendem a aumentar cada vez mais essa viabilidade.

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, é a ferramenta de maior sucesso que surgiu nos últimos anos.

Segundo o Facebook, detentora da plataforma, no Brasil mais de 100 milhões de pessoas utilizam a ferramenta.

Potencial de Vendas e Relacionamento

As empresas viram um grande potencial de vendas através do app, que acabou entrando para o rol de ferramentas usadas nas estratégias de marketing.

Sendo assim, a própria empresa lançou o WhatsApp Business, permitindo que a identificação das contas comerciais fosse clara e disponibilizando alguns recursos exclusivos.

Perfil Profissional

Através do mensageiro é possível criar um perfil profissional, ao passo que disponibiliza os dados de contato da empresa de uma forma mais profissional e atrativa.

Outra maneira de agilizar as vendas através do aplicativo é a criação de um catálogo dos produtos ou serviços oferecidos. Pois, dessa maneira os clientes visualizam a foto, bem como preços e descrições.

Mensagem automáticas

Também é possível, criar mensagens automáticas de acordo com as preferências do usuário.

Assim sendo, escolhe o conteúdo, data e horário para o envio das mensagens aos clientes.

Outro recurso são as mensagens prontas. Todavia, essas mensagens não devem ser confundidas com as mensagens automáticas.

Mensagens Prontas

São mensagens com texto padrão. Assim sendo, o envio é feito a partir de atalhos preestabelecidos no teclado. Assim sendo, evita que gaste muito tempo na digitação.

Para organizar as conversas o aplicativo permite que crie etiquetas categorizando as mensagens e contatos. Claro que de acordo com a demanda da empresa.

Métricas

Também é possível a emissão de relatórios estatísticos. Assim a empresa mensura a quantidade de mensagens enviadas, entregues e visualizadas.

Outro recurso que facilita, é muito, o contato da empresa com os clientes é o recurso de abrir o canal de comunicação a partir de anúncios do Facebook.

Assim sendo, a empresa aproveita a divulgação na rede social, pois quando o cliente clicar no anúncio o mensageiro abrirá instantaneamente com algumas informações já preenchidas. Porém, esse recurso está disponível somente para empresas de médio e grande porte.