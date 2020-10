WhatsApp Business Aumenta Suas Vendas

WhatsApp Business e as Vendas da Sua Empresa

Sabemos que o WhatsApp é o aplicativo de conversa mais utilizado no mundo. Por isso a plataforma WhatsApp Business é multifuncional numa empresa.

Essa ferramenta fortalece as áreas da empresa, ao passo que é um atalho direto para o cliente.

O WhatsApp Business é uma ferramenta de gestão dos negócios, bem como agrega à todas as estratégias de Marketing Digital.

Aumento de Ticket Médio via WhatsApp Business

Contudo, quando voltado direto para as vendas, o WhatsApp Business apresenta grandes resultados.

A adesão de uma empresa ao WhatsApp Business passa para o cliente uma ideia de inovação e atualização. Portanto, a ferramenta já é um diferencial nos negócios.

Para ampliar as vendas de um negócio, o aplicativo voltado aos negócios possui diferentes recursos. Ao passo que contribui diretamente para esse objetivo.

Atrair e Vender

Falamos sobre utilizar a ferramenta no Marketing Digital, como uma forma de atração. No entanto, o WhatsApp serve também para finalizar as vendas. Assim sendo, aumenta a carteira da área comercial.

Por ser uma amplificação da comunicação, as pessoas entram direto em contato com o vendedor. Dentro de uma tática de vendas esse processo é muito eficiente.

SDR e Vendas

Se a empresa tiver um profissional SDR, pode usar o WhatsApp Business para filtrar o interesse. Sendo assim será repassado ao vendedor apenas o potencial de venda.

O perfil comercial na ferramenta permite que o cliente mantenha um relacionamento mais direto. Ao passo que suas dúvidas são prontamente esclarecidas.

A empresa pode enviar cupons e promoções diretos aos clientes, para fidelizar os que efetivaram compras.

Entrega – Estoque – Informações

Ainda pode oferecer serviços de entrega via WhatsApp, o que aumenta bastante o ticket médio.

Caso não tenha em estoque o produto, pode entrar em contato com o cliente pelo aplicativo.

Através de todas essas possibilidades o WhatsApp aumenta as vendas e fortalece as equipes.

Por isso que o WhatsApp Business foi feito para o pequeno negócio. Uma vez que é uma ponte direta ao cliente, e gera valor as empresas.