WhatsApp quer permitir vendas direto no aplicativo em 2021

O WhatsApp vai permitir que comerciantes vendam seus produtos diretamente pelo mensageiro. O serviço ainda está em fase de testes e, de acordo com a previsão oficial, deve ser lançado em 2021.

A empresa também afirmou que, no primeiro momento, somente pequenos negócios terão acesso à novidade. Com a implementação desse serviço, as lojas mostrarão seus catálogos para o cliente, que poderá escolher o produto e pagar através do próprio WhatsApp.

WhatsApp na Pandemia

Unsplash/Reprodução

Desde abril, quando empresas de todo o mundo começaram a adotar o home office, o aplicativo registrou um aumento significativo na atividade dos usuários. Segundo o diretor de operações do WhatsApp, Matthew Idema, chamadas de vídeo e voz também tiveram maior adesão do público.

Foi justamente esse intenso uso do WhatsApp durante a pandemia que motivou o serviço de compras dentro do app. “A maioria das pessoas prefere resolver tudo por mensagens e isso faz sentido, já que com o trabalho remoto, ninguém quer mais esperar a resposta de um e-mail ou fazer um contato na linha telefônica”, afirmou o diretor.

Integração com Instagram e Facebook

Unsplash/Reprodução

Para permitir uma integração entre WhatsApp, Instagram e Facebook, a empresa vai oferecer a possibilidade de usar APIs — o que facilitará o gerenciamento de vendas por parte das lojas. No entanto, é provável que essa ferramenta seja paga.

WhatsApp Pay

Pequeno Grande Empreendedor/Reprodução

Para que o serviço de compras funcione, será preciso integrá-lo ao sistema de pagamentos WhatsApp Pay. No Brasil, a ferramenta foi anunciada em junho e ainda está em fase de testes. A expectativa da empresa é que, após essa fase, o Banco Central aprove a iniciativa.

Apesar de ser promissora, a novidade pode ter algumas limitações. Segundo informações divulgadas pelas empresas Mastercard e Visa, até o momento, apenas um grupo limitado de cartões poderá fazer transações de baixo valor usando o WhatsApp Pay.