White Noise: documentário sobre supremacistas brancos ganha trailer

A produtora The Atlantic acaba de divulgar um trailer do seu novo documentário, White Noise. O filme é um retrato dos grupos de supremacistas brancos de extrema-direita, e acompanha três pessoas famosas e influentes nestes movimentos. Confira a prévia abaixo.

Primeiro documentário de longa-metragem da The Atlantic, o filme é apresentado como uma “história interna e definitiva do movimento que veio a ser conhecido como o alt-right (direita alternativa, em tradução direta)”. O filme acompanha Mike Cernovich, um teórico da conspiração e blogueiro, Lauren Southern, uma estrela anti-feminista e anti-imigração do YouTube, e Richard Spencer, um ideólogo dos movimentos supremacistas brancos.

Aproveitando a repercussão causada por Donald Trump, que se recusou a condenar um grupo de supremacistas, a produtora divulgou o trailer mostrando como esse movimento tem conquistado um preocupante espaço no mundo. Com imagens que vão de passeatas, como a que aconteceu em 2017, até conferências organizadas para difundir suas ideias, o documentário pretende mostrar o perigo apresentado pelas ideias supremacistas.

Com direção do estreante Daniel Lombroso, o filme teve uma passagem pelo AFI Docs, um dos principais festivais dedicados exclusivamente a documentários nos EUA. O crítico Eric Kohn do IndieWire classificou o filme “um olhar preocupante e oportuno sobre um trio de nacionalistas de extrema direita por trás de seu ressurgimento angustiante em todo o país”. Atualmente o documentário tem 100% de aprovação no Rotten Tomatoes.

White Noise será lançado on demand no dia 21 de outubro.