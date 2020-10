William se incomoda após derrota e desabafa: ‘A gente fica p…’

Minutos após a derrota do Palmeiras para o Coritiba, por 3 a 1, no Allianz Parque, o atacante William falou sobre o terceiro revés consecutivo e sobre a pressão que o clube vem recebendo e sobre a postura dele, durante a partida, visivelmente irritado.

– Não só eu, mas todos os companheiros estão incomodados. Dentro de casa, pelo terceiro jogo consecutivo perdendo. Isso nos incomoda muito, não tenha dúvida. Ninguém fica mais incomodado que a gente que entra em campo. É a nossa profissão – desabafou o atacante.

Questionado sobre as fortes contestações que vem recebendo de toda a torcida, William preferiu contemporizar.

– Não é o momento para expressar alguma coisa para gerar polêmica. Sabemos da insatisfação do torcedor, muitas vezes, com razão. É o clube que eles amam. A cobrança existe, sabemos a grandeza que é jogar no Palmeiras – detalhou.

Por fim, William defendeu o corpo de atletas e garantiu que todos estão dando tudo o que podem.

– Mas não vejo falta de entrega. São detalhes que temos que melhorar. Quando perde, perde todo mundo. Temos um grupo de homens, de caráter. A gente fica puto, fica chateado. Manter a cabeça no lugar para que domingo a gente venha com postura diferente – finalizou o Bigode.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (18), às 20h30 (de Brasília), em Fortaleza, contra os donos da casa.