Willian vê evolução do Palmeiras e prega importância de regularidade no Brasileiro

Depois de três empates consecutivos, o Palmeiras voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a equipe venceu o Ceará por 2 a 1, e quem anotou o gol da vitória foi Willian. Depois da partida, o atacante comemorou a evolução da equipe e citou a importância da regularidade no Campeonato Brasileiro.

“Quem assiste os jogos vê a entrega, mas pela qualidade algumas coisas davam para a gente melhorar. Hoje nem tanto, até porque encontramos uma equipe que nos deu um pouco mais de dificuldade, que fecha o espaço, mas principalmente na quarta-feira, conseguimos estar mais próximos, criar mais jogadas de gol. Hoje poderíamos fazer mais gols, tivemos boas oportunidades. Temos esse potencial e qualidade, tanto com como sem a bola, e a gente fica feliz. Sabemos que o Brasileiro exige regularidade, então que a gente possa fazer isso e estar no topo da tabela”, declarou aos canais Premiere.

Depois de 12 jogos disputados, o Palmeiras se mantém invicto no Brasileirão. Agora são cinco vitórias e sete empates na competição, com atuações sólidas, mas sem muito brilho.

Com isso, o Palmeiras chega aos 22 pontos e agora é o terceiro colocado, empatado com a pontuação do vice-líder Internacional, que ficou no empate com o Grêmio em Porto Alegre. A equipe de Vanderlei Luxemburgo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília) quando visita o Botafogo no Nilton Santos.