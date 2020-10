Willow: Disney+ fará série baseada no filme clássico

A notícia da adaptação começou a circular há mais de um ano, deixando o público na dúvida sobre o plano ter sido cancelado ou adiado pela falta de notícias. Agora, as atualizações sugerem que a produção da série sobre o filme Willow: Na Terra da Magia, já deve começar no próximo ano.

O piloto será dirigido por Jon M. Chu, o mesmo responsável pelo sucesso Asiáticos Podres de Ricos. Ainda não há qualquer estipulação de quando a série fará sua estreia no streaming.

(Fonte: Lucasfilm/Divulgação)Fonte: Lucasfilm

Mais detalhes da produção

A boa notícia para quem gosta do filme clássico é que Bob Dolman, que foi o roteirista da produção original, também participará da produção da série, servindo para prestar consulta ao longo dos episódios.

Além disso, mantendo o sentimento nostálgico, veremos novamente o ator Warwick Davis no papel de Willow Ufgood na nova produção do Disney Plus. No entanto, a história será situada em uma realidade anos após os acontecimentos do filme original, apresentando também novos personagens e seus respectivos conflitos.

A história mágica vivida por Ufgood serviu para motivar a vida de muitas pessoas, inclusive do próprio Jon M. Chu, o diretor do piloto da série. Ele fala que ver Willow encarar suas batalhas, apesar de não ser visto como um herói, o ajudou a persistir em seu sonho de ir para Hollywood, mesmo que sua situação, enquanto uma criança asiática-americana crescendo em um restaurante chinês, pudesse parecer desanimadora.

Willow: Na Terra da Magia fala muito sobre força de vontade, determinação e um pouco de magia. Vamos aguardar para ver se esses sentimentos serão transmitidos na futura série do Disney+!