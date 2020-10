Wolfenstein, Dishonored e Prey podem chegar ao Xbox Series S/X

Segundo listagens postadas no site oficial da ESRB (Entertainment Software Rating Board), órgão responsável por classificar jogos localizados em território norte-americano, Arkane Anniversary Collection (Prey + Dishonored) e Wolfenstein: Alt History Collection podem estar chegando de forma exclusiva na nova geração para os consoles da Microsoft.

Asssim, as clássicas franquias da Bethesda seriam distribuídas exclusivamente para o Xbox Series S/X como parte da recente aquisição da Microsoft, que pagou cerca de US$ 7,5 bilhões (aproximadamente R$ 42 bilhões) na compra da ZeniMax Media. Pouco tempo após o anúncio da entrada de DOOM Eternal no Xbox Game Pass, a vez agora é de Wolfenstein, Prey e Dishonored ganharem ports para a nova geração.

(Microsoft/Reprodução)Fonte: Xbox

Os títulos levados ao Xbox Series S e ao Xbox Series X seriam as versões definitivas das coleções, com o Arkane Anniversary Collection contendo Dishonored: Definitive Edition, Dishonored 2, Dishonored: Death of the Outsider e Prey, e o Wolfenstein: Alt History Collection contendo Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The Old Blood, Wolfenstein II: The New Colossus e Wolfenstein: Youngblood.

Até o momento, a Microsoft não confirmou o lançamento dos jogos para o Xbox Series S/X.

