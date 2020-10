Workplace – Ferramenta de Gestão e Comunicação Interna

Workplace – A comunicação interna gerenciada

Workplace é uma ferramenta de comunicação voltada para os negócios, disponibilizada pelo Facebook.

Sendo assim, o Workplace é um facilitador na comunicação interna, bem como uma ferramenta estratégica de gestão.

A interface do Workplace é quase igual a interface do Facebook comum. No entanto, o Workplace disponibiliza recursos que facilitam a comunicação interna da empresa, e isso agrega valor e aumenta os resultados.

Centralização de informações

Através do Workplace a empresa pode centralizar todas as formas de comunicação interna.

Assim sendo, a empresa pode:

Exibir os comunicados da empresa;

Debater assuntos interessantes a várias áreas, como entender a necessidade do cliente, por exemplo.

Ainda pode solicitar sugestões dos funcionários, de forma aberta ou particular.

Grupos para a comunicação em tempo real

O Workplace permite a criação de grupos específicos para a comunicação interna. Assim sendo, as áreas podem ter seus grupos para a comunicação em tempo real.

Ao aderir a essa ferramenta a empresa investe na experiência do funcionário, uma vez que essa ferramenta facilita a gestão holística da empresa.

Através do Workplace a empresa pode realizar chamadas por vídeos e divulgar eventos e palestras.

Integração de novos contratados

A integração de novos colaboradores também fica mais fácil , uma vez que o RH apresenta o contratado a todos os funcionários de forma simultânea.

Diferença entre Workplace e Facebook for Business

A diferença entre o Workplace e o Facebook for Business é exatamente o objetivo de cada ferramenta. Enquanto o Workplace é voltado para a comunicação interna, o Facebook for Business é uma ferramenta voltada para o marketing digital da empresa.

Dentro do Workplace ainda é possível realizar votações, receber sugestões, informar sobre emendas de feriados ou escalas de final de ano, por exemplo. Diminuindo assim as falhas de comunicação que atrapalham a rotina da empresa.

Os funcionários aprovam essa ferramenta nas empresas, principalmente porque dessa forma, eles sentem que a empresa está inovando e melhorando os acessos internos.

Gerenciamento dinâmico

A ferramenta permite que gerencie os acessos dos funcionários, bem como incluir por códigos aqueles que não possuem email.

Essa interação é positiva para todas as áreas. Contudo, e o RH, Comercial e Marketing sentem bastante esse impacto positivo, uma vez que o feedback de funcionários e clientes ocorre de forma mais abrangente e rápida.

Os clientes não têm acesso ao Workplace, no entanto, os funcionários que falam diretamente com os clientes informam mais rapidamente aos colegas sobre as dificuldades e insatisfações pertinentes.