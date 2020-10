World Footvolley lança último episódio da série WF Stars e apresenta inédita Liga Mundial

Berço do futevôlei, o Rio de Janeiro serviu como palco para o fechamento da primeira temporada da Liga Mundial da modalidade. A etapa final reuniu as melhores equipes internacionais da atualidade e, pela primeira vez, consagrou um time como campeão mundial da temporada. No masculino, Vinicius e Paraná garantiram o título, enquanto no feminino, Natalia Guitler assumiu a coroa de Rainha da Praia. O episódio será lançado no próximo dia 15 de outubro, no canal youtube.com/worldfootvolley.

No total, sete diferentes nacionalidades se encontram na etapa do Rio de Janeiro. Entre os participantes no masculino: os brasileiros Vinícius e Paraná, que eram os favoritos após três títulos consecutivos; os paraguaios Esteban e Chorei, considerados a maior ameaça aos brasileiros; os israelenses Ron e Maor, grande surpresa da temporada; os espanhóis Juan e Facundo, que se classificaram após conquista do terceiro lugar na etapa de Barcelona; os portugueses Beto e Filipe, que vinham com grande expectativa após a quarta colocação em Eilat; os Argentinos Tadeo e Juan, com uma temporada consistente e estavam preparados para surpreender, enquanto os alemães, Jacob e Lukas, eram franco atiradores. Por último, a segunda equipe brasileira, representada pelos novatos Felipe e Renan, que vinham de uma sequência de títulos no cenário nacional e já traziam grande expectativa da torcida.

Além da disputa internacional no masculino, a etapa marcou a revanche entre as rivais, Natalia/Bianca (RJ), contra Josy/Lana (DF), reeditando um dos duelos mais emblemáticos da temporada, que, em Brasília, terminou com uma dramática vitória das cariocas no terceiro set. As craques dos gramados Pedrinho (ex-Vasco) e Gabriel (ex-Fluminense) também marcaram presença no duelo Rio x São Paulo.

A série WF Stars oferece aos fãs do esporte a oportunidade de conhecer tudo o que aconteceu durante a Liga Mundial. Uma temporada que apresentou o futevôlei a mais de 3 milhões de espectadores em transmissões de jogos ao vivo e atraiu grandes marcas como MIKASA, ATHLETA, REDE ACCOR, AMBEV e parceiros locais nas cidades-sede.

Para Luiz Gomes, fundador da World Footvolley, o sucesso do esporte vai muito além do que acontece dentro de quadra.

– Trabalhamos incansavelmente para apresentar o futevôlei através de histórias e personagens que cativam novas pessoas a se encantarem pelo esporte. Além do natural interesse pela prática, fãs querem acompanhar a trajetória e experiência de seus ídolos de uma forma inspiradora e consistente.

WF Stars apresenta cada aspecto da preparação, experiência e disputa nas etapas responsáveis pela criação do primeiro ranking mundial na modalidade. A proposta tem como objetivo apresentar, além do jogo, toda a cultura e lifestyle em torno do esporte e seus principais personagens. Assim como Pipeline, se tornou a capital mundial do surfe, o Rio de Janeiro representa a origem e a maior conquista a um campeão mundial de futevôlei.