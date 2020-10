World of Warcraft: Shadowlands é adiado

Uma má notícia para os fãs que estavam aguardando ansiosamente o lançamento da nova expansão World of Warcraft: Shadowlands, hoje (01), em uma nota oficial publicada no Twitter oficial do game, a Blizzard anunciou que o game será adiado para algum momento ainda deste ano devido a pandemia do coronavírus e as condições do trabalho home office. Confira a seguir:

“Nós ouvimos e estamos criando com base em seus comentários, já que ficou claro que precisamos de um pouco mais de tempo para um polimento adicional e para equilibrar e iterar algumas peças – particularmente aquelas relacionadas ao jogo final. Shadowlands é uma das expansões mais ambiciosas que já criamos e, embora, tenhamos feito um grande progresso, o desafio de ajustar o jogo foi agravado pelo fato da equipe estar trabalhando de casa. A Blizzard tem um compromisso com a qualidade. Acreditamos que a expansão será algo especial, e já ouvimos que muitos de vocês sentem o mesmo. Precisamos deste tempo extra para garantir que Shadowlands entregue todo o seu potencial”, informou a nota.

E aí, o que vocês acharam da notícia? Também ficaram chateados? Contem para nós na seção de comentários!