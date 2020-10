Wozniacki alcança topo do Kilimanjaro, o ponto mais alto da África

A ex-número 1 do mundo, Caroline Wozniacki, deixou o tênis, mas não a adrenalina de novos desafios e nesta quarta-feira alcançou o topo do Kilimanjaro, o ponto mais alto do continente africano, localizado ao norte da Tanzânia, na fronteira com o Quênia.

A dinamarquesa chegou ao Pico Uhuru ao lado do marido, o ex-jogador de basquete David Lee, 11 meses após a espanhola Garbine Muguruza alcançar o mesmo ponto, após a tradicional e exaustiva subida de 6 dias.

Há exatos 10 anos, a ex-número 1 Martina Navratilova, de 63 anos, teve de ser socorrida do Kilimanjaro em seu quarto dia de escalada.

A exaustiva subida ao monte, que é o ponto mais alto do continente africano com 5.891 metros de altura e a Montanha mais alta do planeta para a subida livre (sem necessidade de grande equipamentos de alpinismo), é sempre feita em grupo, orientado por guias locais.

Wozniacki escreveu nas redes sociais publicando fotos do Uhuru: “NÓS CONSEGUIMOS! Subiu em modo livre a montanha mais alta do mundo!! (É) Definitivamente uma das coisas mais difíceis que já fiz na minha vida! Que sentimento! E para fazer isso com toda a minha família… Memórias que permanecerão a vida inteira”.

WE DID IT!! Climbed the highest freestanding mountain in the WORLD!! Definitely one of the hardest things I have ever done in my life! What a feeling!! And to do it with my whole family… Memories that will last a lifetime ❤️🙏#ontopoftheworld #kilimanjaro pic.twitter.com/gZ9sr2B4j8

— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) October 14, 2020