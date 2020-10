X-Men: The Animated Series – clássica animação chega ao Disney+ (TRAILER)

A clássica animação X-Men: The Animated Series, grande sucesso na TV nos anos 1990, chegou ao serviço de streaming Disney+.

Para anunciar a novidade, a plataforma divulgou um trailer, que foi chamado de “não-oficial, oficial”, para anunciar a chegada da série.

O material divulgado segue as características de trailers de produções atuais, com trechos da primeira temporada da animação, mostrando a chegada de Jubileu aos X-Men, e a luta do Professor Charles Xavier, ao lado de seus alunos, contra o temido vilão Magneto e a Irmandade dos Mutantes.

Confira o vídeo:

A animação já havia sido disponibilizada no Disney+ no final de 2019, porém, os usuários da plataforma relataram que os episódios da segunda metade da série estavam organizados de maneira errada, com os capítulos fora da ordem original. Agora o problema foi resolvido.

Também no ano passado, o produtor Larry Houston comentou durante um painel no evento Wizard World, que conversou com a Disney sobre uma possível nova temporada para a animação. “Nós conversamos, mas só isso”, disse Houston, na época. “Conversamos e cabe a eles tomarem a decisão, mas informamos que estamos todos disponíveis para o que quiserem no futuro”.

A clássica série foi exibida no canal de TV da Fox, entre 1992 e 1997, e conta com cinco temporadas, mostrando a luta dos X-Men para serem aceitos em um mundo onde os humanos os odeiam, além de terem que lidar com a ameaça dos outros mutantes liderados por Magneto.

Todas as cinco temporadas de X-Men: The Animated Series já estão disponíveis no Disney+. Vale lembrar que o serviço será lançado no Brasil no dia 17 de novembro de 2020.