Xbox Brasil demite apresentadora que sofreu ameaças e assédio sexual

A Microsoft demitiu na tarde desta sexta-feira (16) a apresentadora do canal da Xbox Brasil, Isadora Basile, que esteve no cargo por cerca de um mês e meio.

A apresentadora integrou o time da Xbox Brasil no começo de setembro e ficou responsável pela apresentação do canal da marca no YouTube. Desde que assumiu o cargo, Basile vêm relatando ataques da comunidade, como ameaças de estupro e de morte.

Não sou mais apresentadora da Xbox Brasil. pic.twitter.com/pytwIRhMIE — Isadora Basile (@IsadoraBasile) October 16, 2020

“No início de setembro, quando anunciei meu novo trabalho, sofri ataques de todos os tipos, desde pessoas falando que eu não jogava jogo x ou y e por isso não era ‘digna’ do meu cargo, até ameaças de estupro, morte e julgamentos por expor situações mais tensas”, relatou a ex-apresentadora.

“Devido a todos essas ataques, a Microsoft encontrou como melhor opção me desligar do cargo de apresentadora, para que não esteja mais exposta a situações como essas que se passaram”, escreveu a apresentadora em publicação no Twitter.

A conta oficial do Twitter da XboxBR se pronunciou sobre o caso com a seguinte declaração sobre o caso: