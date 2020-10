Xbox Series X não tem problemas de aquecimento, segundo relatos

Novos depoimentos que foram compartilhados nas redes sociais estão relatando as primeiras impressões do funcionamento do Xbox Series X, colocando na mesa o sistema de resfriamento do console, que havia sido elogiado durante as prévias de sua apresentação. Segundo boatos, o video game vem apresentando problemas de super aquecimento e está emitindo muito calor. Contudo, a informação foi desmentida por diversos produtores de conteúdo.

Inicialmente, os fãs pegaram as informações de alguns veículos que já receberam o console. Em uma transmissão sobre o Xbox Series X, Ken Bogard, da Jeux Video, disse que o console realmente é silencioso e discreto, mas emite uma quantidade significativa de calor. “O Series X esquenta, esquenta muito. Ele não faz nenhum barulho, e droga, como ele é bom de jogar! O console gera uma quantidade insana de calor. É quase como uma chaminé. Você pode usá-lo para aquecer seu apartamento.”

O caso mais preocupante, então, ficou por conta do streamer da Giant Bomb, Jeff Bakkalar. Durante uma videoconferência ao vivo, o jornalista teria dito que chegou a queimar sua mão enquanto retirava o cartão de expansão proprietário do Xbox Series X e afirmou que o periférico também bem quente.

Entretanto, Jeff Bakalar desmentiu a informação e disse que algumas informações foram tiradas de contexto ou distorcidas. Segundo o jornalista, de fato o cartão de expansão de SSD ficou bem quente, mas longe de queimar a sua mão – ele também afirmou que o console esquenta, mas nada em níveis preocupantes. Tom Warren também confirmou que não há problemas de aquecimento e a temperatura do console é quente como a de qualquer outro console, se assemelhando bastante ao Xbox One X.

Getting a lot of chatter regarding Series X heat. On Beastcast I said it was “toasty” and that’s exactly what it was

I’ve read stories that are using the Beastcast segment to support claims the Series X has a “heat problem” and I would disagree w/ making that assumption

— Jeff Bakalar (@jeffbakalar) October 6, 2020