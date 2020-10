Xiaomi lança gadget para corrigir a postura do usuário

A Xiaomi lançou um curioso dispositivo corretor de postura em uma campanha de financiamento coletivo na China. Chamado Hipee Smart Posture Correction, o gadget tem o objetivo de auxiliar os usuários a manterem uma boa postura, monitorando-os em tempo real e enviando avisos e notificações por meio de um app para celular.

Trata-se de um colar que aplica correção com força externa na região da coluna próxima do pescoço, para evitar sintomas da cifose, onde a curvatura da coluna está anormal. O produto é voltado para ser utilizado eventualmente, algo para criar uma referência da postura ideal, já que o seu uso prolongado pode resultar em problemas mais graves e piorar o quadro da cifose.

Assim que uma postura irregular é detectada pelos sensores de movimento de alta precisão, o Hipee Smart notificará o usuário, vibrando até que o usuário volte a postura ideal. Além disso, os hábitos durante o uso do Hipee são registrados e podem ser enviados pro meio de uma extensão do WeChat, o superapp mensageiro mais popular da China.

Junto ao sensor de movimento, o Hipee Smart conta com um algoritmo auxiliar para detectar as diversas posições do usuário, esteja ele sentado, escrevendo, em pé, curvado e mais outros cenários. Para suprir a deficiência do dispositivo no trabalho muscular, a aquisição do gadget inclui cursos de treinamento de posturas e alguns games interativos, permitindo que o usuário adquira hábitos mais saudáveis enquanto usa (ou não) o aparelho.

Xiaomi/Divulgação

Nesta etapa, o Hipee Smart Pose está sendo vendido em tamanhos destinado a adultos e crianças. Assim como nas outras campanhas de financiamento coletivo, não há previsão para lançamento do produto fora do mercado chinês. Por lá, o Hipee Smart Posture Correction sai por 99 Yuan (R$ 82 reais) no site oficial da Xiaomi Youpin.