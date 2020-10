Xuxa é escalada para participar de festa em A Fazenda 12; saiba como será · .

Xuxa Meneghel está em São Paulo para cumprir a parte final de seu contrato com a Record. Ontem (6), ela comandou um especial do Canta Comigo, que será exibido no fim do ano. E, na sexta-feira (9), estará na sede de A Fazenda 12 para interagir com os peões na festa da semana do reality. Pelo protocolo de segurança contra a Covid-19, ela não terá contato com os competidores.

A balada terá como tema “Universo Kids”. Xuxa fará brincadeiras e conversará com os participantes do mesmo estúdio utilizado por Marcos Mion. No entanto, a produção vai preparar um cenário diferente para a ocasião.

As informações foram antecipadas pelo colunista Flávio Ricco, do R7, e confirmadas pelo . com a Record. A emissora informou que um trecho da festa será mostrado ao vivo na edição de sexta (9), mas que tudo o que rolou no evento só vai ao ar no sábado, como de costume.

Essa não será a primeira vez que Xuxa fará uma participação especial em A Fazenda. No seu primeiro ano de Record, em 2015, a apresentadora esteve na sede da oitava temporada, interagiu com os peões e conheceu os animais da casa. Dois anos depois, na edição Nova Chance, a eterna “rainha do baixinhos” também fez uma visita especial.

A artista de 57 anos confirmou que deixará a emissora quando o seu contrato vencer, em dezembro. Em entrevista ao jornal O Globo, Xuxa comentou sobre o desejo de fazer uma nova temporada do Dancing Brasil, o que teria acontecido em 2020 se não fosse a pandemia.

“Eu queria muito fazer o Dancing. Foi o programa mais bonito da minha vida, tirando o Xou da Xuxa [1986-1992]”, falou a mãe de Sasha Meneghel em setembro.

A confirmação de sua saída da Record alimenta os rumores sobre seu retorno à Globo. Recentemente, a apresentadora recebeu o aval da emissora de Edir Macedo para dar gravar participações nos programas Conversa com Bial, Altas Horas e Lady Night.