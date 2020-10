Xuxa grava mais uma entrevista para programa da Globo; saiba qual · .

A reaproximação de Xuxa Meneghel com a Globo continua intensa. Nesta semana, a apresentadora gravou uma nova entrevista para um programa da emissora: desta vez, aparecerá no Fantástico. Essa é a quarta participação da apresentadora numa atração da Globo nos últimos cinco meses.

Segundo a colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, Xuxa gravou nesta semana uma entrevista para a repórter Renata Ceribelli, do Fantástico. Ela falou sobre dois livros que lançou, sua autobiografia e um conto infantil.

A conversa está prevista para ser exibida em novembro. A última participação de Xuxa no Fantástico havia sido em 2012, quando ela participou do quadro O Que Vi da Vida.

A apresentadora já confirmou que deixará a Record até o fim deste ano. Desde o primeiro semestre, Xuxa já vem demonstrando uma reaproximação com a Globo.

Em maio, ela deu entrevista ao Conversa com Bial. Em junho, apareceu em depoimentos à série documental Em Nome de Deus, do Globoplay. E neste mês foi aos Estúdios Globo para gravar um episódio do Lady Night, com Tatá Werneck.