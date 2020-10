Yago deve ser titular do Fluminense contra o Goiás

O Fluminense finalizou sua preparação visando o duelo contra o Goiás, nesta quarta-feira, em Goiânia. O técnico Odair Hellmann não deu indícios sobre a escalação da equipe carioca.

No entanto, em entrevista coletiva, nesta terça-feira, o meia Yago deixou escapar que deve ser titular na vaga de Michel Araújo.

“Muda um pouco a característica. O Araujo, apesar de ser bom defensivamente, ele é mais ofensivo. Eu sou mais de meio de campo. Porém, onde o Odair optar por jogar, vou fazer o melhor para o Fluminense sair vitorioso”, disse.

Yago se mostrou confiante quanto a um bom resultado contra o lanterna da Série A, fora de casa.

“Para sair com o resultado positivo frente ao Goiás temos de competir muito. A qualidade dos nossos jogadores vai sobressair, tenho certeza. Temos de igualar na cobrança dentro de campo, competir cada vez mais”, declarou

O Fluminense precisa da vitória para se aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor ocupa a oitava colocação com 18 pontos, a apenas dois do Santos, que abre o G6.