Yakuza: Like a Dragon roda em 4K/30 ou 2K/60 no Xbox Series X

O site Eurogamer compartilhou hoje informações inéditas sobre Yakuza: Like a Dragon, o novo capítulo da aclamada franquia da SEGA que será um dos principais jogos de lançamento do Xbox Series X. No novo videogame da Microsoft, a aventura terá suporte a resolução 4K, além de ostentar várias melhorias incríveis, como resumido por Shinobi602 em seu Twitter:

Yakuza: Like A Dragon – #XboxSeriesX Details -Normal Mode: 1440p/targeting 60FPS with V-Sync

-Visuals Mode: 4K/30FPS

-Performance Mode: 1080p/60FPS

-Advanced lighting, physically based rendering

-Updated animations More here: https://t.co/csHPiBq9Yd pic.twitter.com/L9X2zvnxD1 — Shinobi602 (@shinobi602) October 13, 2020

O novo jogo terá animações atualizadas e luzes avançadas com renderização baseada na física, sendo possível escolher entre rodar esse Yakuza no modo normal (com resolução de 1440p, 60 fps e V-Sync), modo visual (apenas 30 fps, mas altíssima resolução em 4K) ou modo performance (1080p de resolução e 60 fps estáveis).

Yakuza: Like a Dragon teve um caminho inusitado para chegar aos nossos lares: sua versão japonesa já foi lançada — e muito elogiada pela boa implementação de mecânicas de RPG! — no PS4, mas a versão do ocidente chegará primeiro ao Xbox Series S, X e PC no dia 10 de novembro, com a versão de PS5 adiada apenas para março de 2021. Em qual modo você está planejando jogar? Comente a seguir!