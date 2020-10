Yakuza Like a Dragon: trailer hilário mostra ‘recursos’ da próxima geração

Hoje (20), a SEGA publicou em seu canal do YouTube um novo trailer hilário de Yakuza: Like a Dragon apresentando as “melhorias” do game para os futuros consoles da Microsoft e da Sony. Confira a seguir:

Como podemos ver no vídeo, jogadores de PlayStation 5 e Xbox Series X/S poderão aproveitar carregamentos quase instantâneos, além de recursos engraçados como I.A. crustácea de nova geração, cortes de cabelos inovadores e até mesmo um “aprimoramento” no otimismo do protagonista, além de outros detalhes “muito importantes” para a experiência do game.

Yakuza: Like a Dragon será lançado no Ocidente em 10 de novembro deste ano para PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, recebendo uma versão para PS5 em 02 de março de 2021.