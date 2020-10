You: 3ª temporada escala novos atores para o elenco; veja!

A Netflix anunciou que a 3ª temporada de You terá novas estrelas se juntando ao elenco. Shalita Grant (NCIS: New Orleans) e Travis Van Winkle (The Last Ship) farão um novo e sombrio casal, que terá um curioso interesse em Joe e Love, papéis interpretados por Penn Badgley e Victoria Pedretti.

A personagem de Shalita Grant será Sherry, que é definida como uma “mãe influencer” que parece ter os pés no chão, mas, na verdade, é uma garota má que apenas finge dar as boas-vindas à Love em seu círculo social”.

Já Travis Van Winkle será Cary, um cara rico que convida Joe para seu círculo íntimo.

A novidade foi compartilhada por um dos perfis da Netflix no Twitter.

Confira:

Fresh blood joining You Season 3:

Shalita Grant will play Sherry, a “Mom-fluencer” who appears down to earth, but is actually a mean girl who only pretends to welcome Love into her social circle.

Travis VanWinkle will play the wealthy Cary, who invites Joe into his inner circle pic.twitter.com/Js70prlmZv

— Netflix Queue (@netflixqueue) October 15, 2020